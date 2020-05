Honderdduizenden meters meer katoen verkocht vanwege corona

„Wij merken het heel erg. Er is enorm veel vraag naar katoen”, zegt Bastiaan Terwindt van Mutsaers Textiles in Tilburg. „We hebben een hele grote klantengroep in Duitsland, Frankrijk en België, landen waar geadviseerd wordt mondkapjes te dragen of het soms zelf verplicht is. Maar ook vanuit Nederland krijgen we heel veel aanvragen. We verkopen honderdduizenden meters meer dan normaal gesproken rond deze tijd.”

Niemand hoeft bang te zijn voor een tekort aan katoen, zegt Terwindt. ”’Wij en andere textielbedrijven hebben genoeg katoen op voorraad. Het is wel zo dat rollen die we sinds 2014 of 2015 op voorraad hadden liggen, nu allemaal weg zijn.”

Ook een andere textielgroothandel in Noord-Brabant merkt een enorme toename. Het bedrijf wil liever niet met naam genoemd worden. „Dat voelt niet goed. Normaal gesproken moeten wij het hebben van marktmensen en winkeliers. Zij hebben het nu heel zwaar. Het voelt een beetje als een mes tussen de ribben, als ik nu vrolijk laat optekenen dat het zo ontzettend goed met mij gaat”, aldus een woordvoerster. „Straks heb ik die mensen weer heel hard nodig qua verkoop.”

„Wij hebben nog nooit zo’n goede tijd gehad”, vervolgt ze. „Ik denk dat wij ongeveer de helft meer aan omzet draaien dan dezelfde periode vorig jaar.”

De toegenomen verkoop vraagt veel van het personeel. „We zijn momenteel zeven dagen per week aan het werk in plaats van vijf. We maken werkdagen van 10 tot 14 uur. Ik heb flinke wallen onder m’n ogen. De afgelopen weken is de verkoop echt ontploft. Vooral aan Belgen en Duitsers. Qua Nederlandse afnemers is de verkoop denk ik met 10 tot 20 procent toegenomen.”