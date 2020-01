Jongetjes vermist in Breda: helikopter zoekt boven park

Aanvankelijk werd alleen een 8-jarig jongetje van Somalische afkomst gezocht. Hij werd vanmiddag rond 16.00 uur voor het laatst gezien aan de Heuvelbrink in de Brabantse stad.

„De kans is groot dat hij in het gezelschap is van een 10-jarig jongetje dat ook vermist is. Meerdere politie-eenheden zijn aan het zoeken”, meldt de politie op Twitter. Een politiehelikopter cirkelt boven een park in de stad.

Signalement

Het 8-jarige kind heeft een donkere huidskleur, droeg zwarte kleding en heeft mogelijk een zwarte bal bij zich. „Heeft u een hond? Loop dan aub vanavond een extra rondje en kijk goed rond”, roept de politie op.

De oudere jongen van 10 jaar oud is blank, blond, draagt een grijze joggingbroek, een donkere jas en heeft donkergrijze Nikes aan. De twee zijn geen familie, maar kennen elkaar wel, aldus de politie.