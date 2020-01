Politie: vermiste jongetjes Breda gevonden

Aanvankelijk werd alleen een 8-jarig jongetje van Somalische afkomst gezocht. Hij werd vanmiddag rond 16.00 uur voor het laatst gezien aan de Heuvelbrink in de Brabantse stad.

„De kans is groot dat hij in het gezelschap is van een 10-jarig jongetje dat ook vermist is. Meerdere politie-eenheden zijn aan het zoeken”, meldde de politie op Twitter. Een politiehelikopter cirkelde boven een park in de stad. „Iedereen bedankt voor retweeten, tips en het extra rondje met de hond.”