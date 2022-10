Ruim 200 kilo coke tussen de ananas

Premium Binnenland

Strafzaak tegen Promes eindelijk van start: ’Niemand gaat van ons pikken’

De rechtbank in Amsterdam begint vrijdag eindelijk aan de meermalen uitgestelde strafzaak tegen voetballer Quincy Promes (30) die in 2020 zou hebben geprobeerd om zijn neef te vermoorden tijdens een familiefeest in Abcoude. Antwoorden op de talloze vragen die er het afgelopen jaar zijn gerezen over ...