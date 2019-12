Boete en taakstraf voor relschoppers Duindorp

Een gesloopt bushokje in de wijk Duindorp. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft een aantal zaken tegen relschoppers in Duindorp afgedaan met boetes of taakstraffen. Twee mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden in de Haagse wijk moeten later voor de rechter komen. Een van hen woont in Duindorp, de ander in een andere Haagse wijk.