Melktap-automaat geplunderd: vluchtauto vol muntgeld

„De melder zag een voertuig met hoge snelheid wegrijden van zijn erf en besloot hier achteraan te rijden. Doordat het voertuig op sommige plekken zeer hoge snelheden haalde, raakte de melder in Wilnis het voertuig kwijt”, aldus de politie in De Ronde Venen.

Kort daarna zagen de agenten het voertuig rijden op de N212 in Wilnis. In de auto bleken drie personen te zitten. Er werd een grote hoeveelheid muntgeld gevonden in de middenconsole. Ook de broekzakken van de dieven zaten vol met muntgeld. Daarnaast werd ook in het gras naast de auto een flinke hoeveelheid muntgeld gevonden.

De politie houdt er rekening mee dat de rovers ook op andere plekken dan bij de melktapautomaat hebben toegeslagen en zoekt mogelijke andere slachtoffers.