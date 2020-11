Advocaat Trump ziet groot complot bij verkiezingen

„Er is geen sprake van een enkel geval van kiesfraude in een staat. Dit patroon herhaalt zich in meerdere staten”, beweerde Giuliani. „Bijna precies hetzelfde patroon. Dat zou iedere ervaren onderzoeker of aanklager doen vermoeden dat er een plan is uitgevoerd vanuit een centrale locatie om deze kiesfraude uit te voeren.”

Getuigen

President Donald Trump houdt al langer vol dat sprake was van misstanden rond de verkiezingen. Hij weigert zijn nederlaag toe te geven. Geloofwaardig bewijs van grootschalige fraude is vooralsnog niet geleverd. Toch blijkt uit een recente peiling blijkt dat veel Trump-aanhangers het niet vertrouwen.

Advocaat Giuliani beweerde dat zich veel getuigen hebben gemeld. Hij noemde voorbeelden van hoe gefraudeerd zou zijn. „Bijvoorbeeld: als je een fout had gemaakt met je stembiljet en je woont in Philadelphia of Pittsburgh, dan mocht je die fout corrigeren. Maar als je woont in pro-Republikeinse of Trumpgezinde delen van de staat, kreeg je dat recht niet.”

’De Democraten controleren de kiescommissie’

Giuliani schilderde Democratische bestuurders in grote steden af als schurken. „Ze komen overal mee weg”, beweerde hij. „Ze controleren de kiescommissie volledig. En ze controleren de politie. En ze hebben helaas rechters in hun zak die belachelijke en onlogische uitspraken in hun voordeel doen.”

Een andere advocaat van Trump, Sidney Powell, zei op de persconferentie dat Trump duidelijk met overmacht heeft gewonnen. „Dat gaan we bewijzen.” Zij beweerde dat stemmachines draaiden op software die is gemaakt in opdracht van de Venezolaanse president Hugo Chavez, die in 2013 overleed.

De president had zelf op Twitter geschreven dat op de persbijeenkomst een „duidelijk en werkbaar pad naar de overwinning” zou worden gepresenteerd. „Alle puzzelstokjes vallen mooi op hun plaats”, concludeerde hij.