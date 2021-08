Nederland stuurt militair vliegtuig naar Kabul voor evacuatie tolken en personeel

Dat meldt het ministerie van Defensie. Een woordvoerder kan vanwege veiligheidsredenen niet zeggen wanneer het vliegtuig vertrekt of waar het landt. Ook is niet bekend of al het ambassadepersoneel mee terugvliegt, of dat er nog enkelen achterblijven om de werkzaamheden voort te zetten.

Defensie stuurt het vliegtuig, omdat het steeds moeilijker wordt commerciële vluchten vanuit Afghanistan te krijgen. De Nederlandse ambassade is in de nacht van zaterdag op zondag al verplaatst naar een locatie vlak bij het vliegveld. Al het personeel heeft de ambassade verlaten. Het ministerie is vanwege veiligheidsredenen terughoudend in het verder verstrekken van informatie over de lopende evacuatie van ambassadepersoneel en tolken.

Demissionair premier Mark Rutte liet zaterdag weten crisisoverleg te hebben gehad met demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (minister van Defensie) en Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid). Volgens de premier wordt „alles in werking wordt gesteld om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen.”

De Taliban onderhandelen momenteel met de Afghaanse regering over een overgave van hoofdstad Kabul. De stad is omsingeld door strijders van de Taliban en ze zouden de stad zelfs al zijn binnengetrokken.

Minister van Defensie Bismillah Mohammadi zei dat president Ashraf Ghani een afvaardiging naar Doha heeft gestuurd en dat daar verder wordt onderhandeld. Qatar is al lange tijd een bemiddelaar in het conflict. Andere bronnen zeiden dat leden van de Taliban naar het presidentiële paleis zijn gegaan om daar over de machtsoverdracht te praten. Beide partijen hebben aangegeven dit te willen bereiken zonder slachtoffers te maken.