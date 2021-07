Rutte door het stof na persconferentie: ’Er is een inschattingsfout gemaakt’

Het kabinet moest vrijdag halsoverkop de coronamaatregelen aanscherpen omdat het aantal nieuwe besmettingen de pan uit rijst.

Rutte: „Wat aanvaardbaar leek, is niet goed uitgepakt. Er is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van.” De Jonge: „De les is dat als je op onbekend terrein bekend dat je dan toch het zekere voor het onzekere moet nemen”, zei De Jonge. Dat heeft het kabinet niet gedaan.

’Te positief beeld’

De premier schetst dat de knullige, ’geïrriteerde’ persconferentie waarin het kabinet weigerachtig was om aan zelfreflectie te doen, te maken had met haast. „Dan moet je ook bij jezelf te rade gaa en je afvragen ’waarom ontstaat nou zo’n kritische rotsfeer’?”

De Jonge denkt dat het kabinet op meerdere punten de mist in is gegaan. Het kabinet heeft volgens hem een te positief beeld geschetst van de coronasituatie en heeft te veel versoepelingen tegelijkertijd doorgevoerd.

Dansen met Janssen

Volgens het OMT-advies van half juni kon het kabinet niks verkeerd doen deze zomer. Dat bleek wel degelijk het geval. Allereerst gaf het kabinet vaccinatiebewijzen uit meteen na de tweede prik, en in het geval van Janssen, na de enige prik. ’Dansen met Janssen’ werd zelfs de leuze om jongeren naar de prikstraten te lokken. Vorige week kwam het kabinet daarvan terug.

Ook heeft het kabinet ’te positief ingeschat’ wat de versoepelingen doen met het gedrag van mensen, met name jongeren. In het testen voor toegang zijn te rooskleurige aannames gedaan over de naleving van bepaalde eisen.

Toch denkt Rutte dat de geest met de reparatie, zoals het schrappen van meerdaagse festivals en het sluiten van clubs, weer in de fles te krijgen. „Nederland is een verstandig land.”

Bekijk ook: Een heel weekend druk met een festival dat er nooit is geweest

Het kabinet wil de explosie aan besmettingen nu zo snel mogelijk terugdringen. Tegen mensen die op feestjes zijn geweest, met veel mensen in contact zijn gekomen zegt minister De Jonge: „Blijf komend weekend zoveel mogelijk thuis en laat jezelf testen.”