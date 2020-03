Europees hoofdkwartier Nike in Hilversum op slot vanwege coronabesmetting

Het Europese hoofdkantoor van het sportmerk Nike in Hilversum. Ⓒ ANP

HILVERSUM - Het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag op slot en wordt grondig gereinigd. Reden is een besmetting van een van de medewerkers met het coronavirus. Dat staat in een mail die zondagavond aan alle werknemers is gestuurd en waarop het ANP de hand heeft gelegd.