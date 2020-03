Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus

Na terugkomst in Nederland is het kind niet meer naar school geweest, en het zit in thuisisolatie. Mensen met wie het kind in contact is geweest zijn in kaart gebracht en krijgen van de GGD instructies.

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn stelt dat de familie goed heeft gehandeld en dat er snel een test was gedaan. Ze adviseert iedereen de adviezen van RIVM en GGD goed op te volgen. „Dan kan het normale leven gewoon doorgang vinden. Dus kinderen kunnen naar school, je kunt gewoon boodschappen doen, naar je werk of sporten.”

Onderaan dit artikel vindt u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Opnamestop Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

In het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is iemand opgenomen die waarschijnlijk het coranavirus heeft opgelopen. Dat meldt het Haarlems Dagblad.

„De tijdelijke opnamestop is ingesteld om in kaart te kunnen brengen welke maatregelen het RKZ verder moet nemen om onze kwetsbare patiënten en RKZ- collega’s te beschermen”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis tegen de regionale krant.

Er worden daarom voorlopig geen nieuwe patiënten opgenomen op de afdeling Intensive Care. Het RKZ heeft hiertoe besloten in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aanleiding is het verblijf van een patiënt op deze afdeling die bij een eerste test op het coronavirus positief is gebleken. Een tweede test moet uitwijzen of deze persoon daadwerkelijk het virus heeft. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis verwacht het RIVM vandaag uitsluitsel te kunnen geven over de patiënt.

Grote publieksevenementen in zuidoosten Limburg voorlopig taboe

Grote evenementen in zalen waar veel publiek uit de grensregio op afkomt, zijn voorlopig taboe in het zuidoosten van Limburg. Het gaat om evenementen waar ook veel bewoners van de grensregio op afkomen, zei voorzitter Annemarie Penn van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg maandag.

Dat beleid gold al sinds afgelopen weekend, maar wordt voortgezet zolang het coronavirus aan de Duitse kant van de grens om zich heen grijpt. Volgens Christian Hoebe, hoofd infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg, telt de naburige regio Heinsberg inmiddels 78 coronaziektegevallen. Het zijn er waarschijnlijk meer, omdat de Duitsers achterlopen met testen van mensen, zei Hoebe.

De GGD Zuid-Limburg test steeds meer mensen die ziekteverschijnselen hebben en in nauw contact zijn geweest met besmette mensen uit het naburige Duitse Gangelt of uit Italië. „Elk uur krijgen we er nieuwe mensen bij die we testen”, zei Hoebe. Getallen noemt hij liever niet, omdat het aantal sterk fluctueert.

In de regio is binnenkort nog een carnavalsoptocht gepland. Er wordt nog bekeken of voor deze optocht een risico wordt verwacht. De gemeente neemt contact op met de organisator van het evenement om samen te kijken naar gepaste maatregelen, aldus de veiligheidsregio.

Voetbalwedstrijden gaan wel gewoon door.

19 officiële besmettingen in Nederland

Het aantal officieel vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is opgelopen tot negentien. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn negen nieuwe gevallen gemeld. Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn ofwel in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerder besmette mensen, aldus het instituut.

Volgens Omroep West zou het vijfjarige kind in Alphen aan de Rijn de twintigste persoon zijn die besmet is met het virus. Het RIVM heeft dit nog niet bevestigd.

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) zijn bezig de contacten van de patiënten in kaart te brengen. Het is aan de GGD’en om inwoners te informeren over besmettingen in hun gebied, aldus de woordvoerder van het RIVM.

Woonplaatsen in Nederland

Een van de nieuwe patiënten komt uit de gemeente Houten. Het zou kunnen dat hij het virus vorige week heeft opgelopen op een beurs in Duitsland. De man heeft geen link met andere patiënten, laat de gemeente weten.

Een andere besmette persoon komt uit Oss. Hij en zijn gezinsleden zitten thuis in quarantaine, laat de gemeente weten. De man was in het gebied in Noord-Italië geweest waar zich meer besmettingen voordeden. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans prijst het gezin, omdat het precies heeft gedaan wat het RIVM en de GGD aanraden. „De man heeft zich direct laten testen toen hij klachten kreeg na zijn Italië-reis. En direct zichzelf en zijn gezin thuis in quarantaine gezet. Er is daardoor geen contact met anderen geweest.”

De gemeente Coevorden meldt dat de partner van een patiënt uit Dalen het virus heeft. Onder de besmette mensen is verder een stel uit Utrecht. Burgemeester van Loon op Zand Hanne van Aart heeft aan Omroep Brabant laten weten dat ook daar weer iemand positief is getest, de vijfde persoon uit haar gemeente.

Crisisteam kabinet dinsdag bijeen over coronavirus

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid komen ministers dinsdag bijeen om over de verspreiding van het coronavirus te praten. De bewindslieden zullen zich laten bijpraten door deskundigen van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe maatregelen uit voortvloeien.

Het is de eerste keer dat de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bijeenkomt in verband met de verspreiding van het coronavirus. In ieder geval premier Mark Rutte, minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zullen erbij zijn, maar alle bewindslieden zijn welkom.

Johnson verwacht forse groei besmettingen

De Britse premier Boris Johnson verwacht dat er binnenkort flink meer meldingen komen van besmettingen met het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. „Een grote groei van het aantal besmettingen is ophanden.”

In het land is het virus bij veertig mensen vastgesteld. Johnson zei dat het goed is voorbereid op de uitbraak. „Het belangrijkste is dat wij ons nu klaarmaken voor een flinke stijging van het aantal gevallen in het Verenigd Koninkrijk.”

Dodental Italië

Het aantal patiënten met het coronavirus dat in Italië is overleden, is volgens de autoriteiten met achttien gestegen naar 52.

EU-parlement sluit drie weken deuren voor bezoekers

Het Europees Parlement in Brussel sluit drie weken lang de deuren voor bezoek van buiten vanwege de risico’s rond het coronavirus. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden, maar de Europarlementariërs blijven wel gewoon aan het werk. De plenaire zitting in het Franse Straatsburg volgende week gaat vooralsnog door.

Dat heeft voorzitter David Sassoli bekendgemaakt. Hij wees erop dat de instelling jaarlijks 700.000 bezoekers ontvangt, maar dat momenteel het risico van verspreiding van het virus te groot is. Ook voor personeel wordt de toegang aan banden gelegd.

Risico coronavirus is verhoogd van matig naar matig tot hoog

Het risico van besmetting met het coronavirus in de EU is omhooggegaan. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft maandag zijn risico-inschatting veranderd van „matig” naar „matig tot hoog.” Er zijn 2100 bevestigde ziektegevallen in de EU-landen. 38 patiënten zijn overleden, maakte EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) in Brussel bekend. De verspreiding van het virus neemt snel toe. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, schroeft daarom haar acties op.

Brussel heeft een speciaal ’coronavirusreactieteam’ van commissarissen in het leven geroepen. Janez Lenarčič (Crisismanagement) en Kyriakides maken deel uit van het team. Daarnaast zijn Adina Vălean (Transport), Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) en Paolo Gentiloni (Economie) eraan toegevoegd vanwege de gevolgen van de ziekte voor verschillende sectoren en de economie in de EU. De commissie heeft ook een website gelanceerd met alle beschikbare informatie over het virus in de hele EU. De site wordt dagelijks ververst.

Kyriakides zei dat Europa meer coördinatie nodig heeft. In een brief aan de EU-ministers van Volksgezondheid heeft zij onder meer aangedrongen op meer aandacht voor het traceren van contacten die virusdragers hebben gehad. Ook bij controles op vliegvelden en andere grenspunten is coördinatie van belang. De ministers komen vrijdag opnieuw bij elkaar, zo werd eerder al bekend.

Volgens commissaris Johansson, die onder meer het Europese grensbeleid in portefeuille heeft, zijn er nog geen stemmen opgegaan bij de lidstaten om tijdelijk controles aan de binnengrenzen op besmetting met het virus in te stellen.

Woensdag hebben de EU-ministers van Financiën telefonisch overleg over de economische impact van het coronavirus. Italië heeft al aangekondigd 3,6 miljard euro extra in de economie te willen pompen om klappen op te vangen. Gentiloni zei dat niet alleen Italië maar ook andere lidstaten mogelijk uitzonderlijke maatregelen moeten treffen.

Pensioenfondsen krijgen flinke klap door onrust over virus

De Nederlandse pensioenfondsen hebben in februari een flinke klap gekregen door de wereldwijde angst voor het coronavirus. Hun financiële positie is aanzienlijk verslechterd, waardoor de dreiging van kortingen groter is geworden.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen zakte met 6 procentpunt terug tot 95 procent. Dit betekent dat ze voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, gemiddeld slechts 95 eurocent in kas hebben.

Coronavirus bereikt grootste deel EU-landen

De meeste landen van de Europese Unie melden inmiddels gevallen van corona. Het virus heeft nu zeker twintig van de 28 EU-landen bereikt.

Hongarije, Bulgarije, Slovenië, Slowakije, Malta en Cyprus zijn voor zover bekend nog vrij van het virus. De meeste infecties zijn in West-Europa gemeld. In aan de EU grenzende landen als Servië, Oekraïne of Albanië zijn nog geen besmettingen aan het licht gekomen.

Italië is het zwaarst getroffen in Europa. Daar zijn bijna 1600 mensen besmet geraakt. Meer dan dertig Italianen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van het virus. Op grote afstand volgen Frankrijk (130 gevallen) en Duitsland (150). In Frankrijk stierven twee mensen na een besmetting met het virus.

Nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Een inwoner van Haarlem is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft het RIVM na laboratoriumonderzoek vastgesteld, meldt de gemeente Haarlem. De patiënt, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, zit in thuisisolatie en het gaat „inmiddels steeds beter.” De GGD Kennemerland houdt het gezin in de gaten en brengt alle contacten die de patiënt heeft gehad in kaart. De besmetting is opgelopen door contact met iemand bij wie het virus ook al was geconstateerd.

Een Limburgse vader zit met zijn gezin in thuisquarantaine in het Duitse Langbroich nu blijkt dat zijn kind besmet is geraakt met het coronavirus. Dat meldt de regionale zender L1. Het driejarige zoontje, dat net als zijn moeder de Duitse nationaliteit heeft, zit op een kinderdagverblijf in Breberen. „We moeten de situatie zelf in de gaten houden”, zegt de vader tegen de Limburgse zender.

Het RIVM laat weten dat het nog maar één keer per dag naar buiten komt met nieuws over nieuwe coronabesmettingen. Om die reden gaat het RIVM nog niet in op nieuwe meldingen.

Het bedrijf Engie in Zwolle heeft een afdeling naar huis gestuurd omdat een werkneemster op die afdeling wordt getest op het coronavirus.

Ook een vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Vorige week heeft ze met haar gezin het Italiaanse Lombardije bezocht. Dat maakte de gemeente Helmond maandag bekend.

Op sociale media circuleert een lijst met een ’onjuist aantal gevallen van Covid-19’ in Nederland. „Deze lijst klopt niet”, waarschuwt het RIVM op Twitter.

Tekst loopt door onder de tweet.

Maasstad Ziekenhuis op slot

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neemt uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten op de intensive care op. Bij een patiënt die op de afdeling heeft gelegen is bij een eerste test het coronavirus vastgesteld. Ook de uitslag van de tweede test was positief, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis. Deze patiënt is één van de door achttien door het RIVM bevestigde patiënten.

De patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de afdeling en is daarna overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis was er volgens het toen geldende RIVM-protocol geen aanleiding om deze patiënt te testen.

De tijdelijke opnamestop op de afdeling IC is ingesteld in afwachting van eventueel verdere maatregelen. Daarover wordt overlegd met het landelijke Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM.

De overige patiëntenzorg gaat vooralsnog door. De patiënten op intensive care en hun familie zijn ingelicht.

Europees hoofdkwartier Nike op slot

Het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag op slot en wordt grondig gereinigd. Reden is een besmetting van een van de medewerkers met het coronavirus. Dat staat in een mail die zondagavond aan alle werknemers is gestuurd.

Het personeel krijgt dinsdagmiddag verdere instructies over wanneer het weer welkom is op kantoor. De besmette medewerker moet 14 dagen dagen thuisblijven.

Op het hoofdkantoor in Hilversum werken meer dan 2000 mensen uit tachtig verschillende landen.

KLM doet China-vluchten langer in de ban

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt langer niet naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. De vluchten zijn zeker tot en met 3 mei uit het schema gehaald. Dat was eerder tot 29 maart. Voor vluchten van en naar Peking en Shanghai is de situatie vooralsnog ongewijzigd. Naar die steden wordt tot zeker 28 maart niet gevlogen.

Eerste testen directe contacten zieke vrouw Gorinchem negatief

Een deel van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaat weer open. Maandagavond zijn de afdeling verloskunde en de kinderafdeling opengegaan en vanaf dinsdag kunnen patiënten weer terecht op de dagbehandeling voor hun chemokuur.

Het ziekenhuis ging zondag aan het eind van de middag per direct op slot voor bezoekers en nieuwe patiënten. Het gebouw werd afgezet met rood-witte linten. Het ziekenhuis nam de maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nadat was gebleken dat een vrouw met zware luchtwegklachten er een week had gelegen.

Gouverneur Lombardije in quarantaine

Alle leden van de regionale autoriteiten in de Italiaanse regio Lombardije worden getest op het coronavirus. Gouverneur Attilio Fontana heeft zichzelf bovendien in quarantaine geplaatst omdat een andere topbestuurder het virus bleek te hebben.

In Italië zijn inmiddels zo’n 1700 besmettingen gemeld, bijna allemaal in het rijke noorden. Het Italiaanse persbureau ANSA berichtte maandag dat inmiddels ook een eerste coronageval is vastgesteld in de hoofdstad Rome. Het zou gaan om een agent.

Ontwikkelingen 2 maart