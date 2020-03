Opnamestop in Maasstad Ziekenhuis na positieve coronatest

Onderaan dit artikel vindt u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

De patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de afdeling en is daarna overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis was er volgens het toen geldende RIVM-protocol geen aanleiding om deze patiënt te testen.

De overige patiëntenzorg gaat vooralsnog door. De patiënten op intensive care en hun familie zijn ingelicht.

Europees hoofdkwartier Nike op slot

Het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag op slot en wordt grondig gereinigd. Reden is een besmetting van een van de medewerkers met het coronavirus. Dat staat in een mail die zondagavond aan alle werknemers is gestuurd en waarop het ANP de hand heeft gelegd.

Het personeel krijgt dinsdagmiddag verdere instructies over wanneer het weer welkom is op kantoor. De besmette medewerker moet 14 dagen dagen thuis blijven.

Op het hoofdkantoor in Hilversum werken meer dan 2000 mensen uit tachtig verschillende landen.

Amerikaans hoofdkantoor ook dicht

Nike heeft zondag bekend gemaakt dat het Amerikaanse hoofdkantoor in Beaverton in de staat Oregon ook dicht gaat om schoongemaakt te worden. Hier gaat het om een voorzorgsmaatregel, geen enkel personeelslid daar zou besmet zijn met het longvirus.

Er was in de nacht van zondag op maandag niemand van Nike in Nederland bereikbaar voor commentaar.

Eerste testen directe contacten zieke vrouw Gorinchem negatief

De eerste vier testen van mensen die direct contact hebben gehad met besmette vrouw in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn negatief. Dat heeft een woordvoerster van het ziekenhuis in het Radio 1 Journaal laten weten. Het gaat om drie medewerkers van het ziekenhuis en een patiënte die ook op het intensive care heeft gelegen.

Er zijn nog tien andere mensen getest die direct contact hebben gehad met de vrouw. Deze resultaten zijn nog niet bekend. Er worden ook nog mensen gecontroleerd in de ring er om heen. Het is niet precies bekend om hoeveel mensen dat gaat. Volgens een woordvoerster zijn dat er tientallen.

De tijdelijke opname- en bezoekersstop van het ziekenhuis blijft nog van kracht.

Ontwikkelingen 2 maart

In Australië zijn voor het eerst besmettingen gemeld onder mensen die niet naar het buitenland zijn geweest. Het gaat volgens lokale media om een zorgmedewerker van 53 en de 41-jarige zus van een patiënt die het virus mogelijk in Iran heeft opgelopen.

zijn voor het eerst besmettingen gemeld onder mensen die niet naar het buitenland zijn geweest. Het gaat volgens lokale media om een zorgmedewerker van 53 en de 41-jarige zus van een patiënt die het virus mogelijk in heeft opgelopen. In Indonesië zijn voor het eerst besmettingen vastgesteld. Het gaat volgens de autoriteiten om een 64-jarige vrouw en haar dochter van 31. De autoriteiten zeggen dat de patiënten mogelijk contact hebben gehad met een Japanner.

zijn voor het eerst besmettingen vastgesteld. Het gaat volgens de autoriteiten om een 64-jarige vrouw en haar dochter van 31. De autoriteiten zeggen dat de patiënten mogelijk contact hebben gehad met een Japanner. Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het coronavirus is maandag weer fors gestegen en komt ruim boven de 4000 uit. De gezondheidsdiensten meldden 476 nieuwe gevallen.

dat besmet is met het coronavirus is maandag weer fors gestegen en komt ruim boven de 4000 uit. De gezondheidsdiensten meldden 476 nieuwe gevallen. In de Verenigde Staten is een tweede dode gevallen door het coronavirus. De man, die in de zeventig was, kampte met meerdere gezondheidsproblemen en was opgenomen in het ziekenhuis.

is een tweede dode gevallen door het coronavirus. De man, die in de zeventig was, kampte met meerdere gezondheidsproblemen en was opgenomen in het ziekenhuis. De autoriteiten in China melden maandag dat er 202 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal nieuwe infecties in ruim een maand tijd. Het longvirus eiste in 24 uur tijd 42 levens.

melden maandag dat er 202 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal nieuwe infecties in ruim een maand tijd. Het longvirus eiste in 24 uur tijd 42 levens. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteit zijn ruim 80.000 mensen op het Chinese vasteland nu besmet met het nieuwe coronavirus. 2912 mensen zijn er daar tot nu toe aan bezweken.

zijn ruim 80.000 mensen op het Chinese vasteland nu besmet met het nieuwe coronavirus. 2912 mensen zijn er daar tot nu toe aan bezweken. In Wuhan wordt een noodziekenhuis gesloten. Daar zijn inmiddels de laatste herstelde patiënten naar huis gestuurd, berichten Chinese staatsmedia.

1 maart