’Risico coronavirus voor Europeanen verhoogd van matig naar hoog’

Onderaan dit artikel vindt u de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Brussel heeft een speciaal ’coronavirusreactieteam’ van commissarissen in het leven geroepen. Janez Lenarčič (Crisismanagement) en Kyriakides maken deel uit van het team. Daarnaast zijn Adina Vălean (Transport), Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) en Paolo Gentiloni (Economie) eraan toegevoegd vanwege de gevolgen van de ziekte voor verschillende sectoren en de economie in de EU. De commissie heeft ook een website gelanceerd met alle beschikbare informatie over het virus in de hele EU. De site wordt dagelijks ververst.

Kyriakides zei dat Europa meer coördinatie nodig heeft. In een brief aan de EU-ministers van Volksgezondheid heeft zij onder meer aangedrongen op meer aandacht voor het traceren van contacten die virusdragers hebben gehad. Ook bij controles op vliegvelden en andere grenspunten is coördinatie van belang. De ministers komen vrijdag opnieuw bij elkaar, zo werd eerder al bekend.

Volgens commissaris Johansson, die onder meer het Europese grensbeleid in portefeuille heeft, zijn er nog geen stemmen opgegaan bij de lidstaten om tijdelijk controles aan de binnengrenzen op besmetting met het virus in te stellen.

Woensdag hebben de EU-ministers van Financiën telefonisch overleg over de economische impact van het nieuwe coronavirus. Italië heeft al aangekondigd 3,6 miljard euro extra in de economie te willen pompen om klappen op te vangen. Gentiloni zei dat niet alleen Italië maar ook andere lidstaten mogelijk uitzonderlijke maatregelen moeten treffen.

Coronavirus bereikt grootste deel EU-landen

De meeste landen van de Europese Unie melden inmiddels gevallen van corona. Het virus heeft nu zeker twintig van de 27 EU-landen bereikt.

Hongarije, Bulgarije, Slovenië, Slowakije, Letland, Malta en Cyprus zijn voor zover bekend nog vrij van het virus. De meeste infecties zijn in West-Europa gemeld. In aan de EU grenzende landen als Servië, Oekraïne of Albanië zijn nog geen besmettingen aan het licht gekomen.

Italië is het zwaarst getroffen in Europa. Daar zijn bijna 1600 mensen besmet geraakt. Meer dan dertig Italianen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van het virus. Op grote afstand volgen Frankrijk (130 gevallen) en Duitsland (150). In Frankrijk stierven twee mensen na een besmetting met het virus.

Nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Een Limburgse vader zit met zijn gezin in thuisquarantaine in het Duitse Langbroich nu blijkt dat zijn kind besmet is geraakt met het coronavirus. Dat meldt de regionale zender L1. Het 3-jarig zoontje, die net als zijn moeder de Duitse nationaliteit heeft, zit op een kinderdagverblijf in Breberen. „We moeten de situatie zelf in de gaten houden”, zegt de vader tegen de Limburgse zender.

Het RIVM laat weten dat ze nog maar één keer per dag naar buiten komen met nieuws over nieuwe coronabesmettingen. Om die reden gaat het RIVM nog niet in nieuwe meldingen.

Het bedrijf Engie in Zwolle heeft een afdeling naar huis gestuurd omdat een werkneemster op die afdeling wordt getest op het coronavirus.

Ook een vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Vorige week heeft ze met haar gezin het Italiaanse Lombardije bezocht. Dat maakte de gemeente Helmond maandag bekend.

Op social media circuleert een lijst met een ’onjuist aantal gevallen van COVID-19’ in Nederland. „Deze lijst klopt niet”, waarschuwt het RIVM op Twitter.

Tekst loopt door onder de tweet.

Maasstad Ziekenhuis op slot

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neemt uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten op de intensive care op. Bij een patiënt die op de afdeling heeft gelegen is bij een eerste test het coronavirus vastgesteld. Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van de tweede test voor een definitieve diagnose.

De patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de afdeling en is daarna overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis was er volgens het toen geldende RIVM-protocol geen aanleiding om deze patiënt te testen.

De tijdelijke opnamestop op de afdeling IC is ingesteld in afwachting van eventueel verdere maatregelen. Daarover wordt overlegd met het landelijke Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM.

De overige patiëntenzorg gaat vooralsnog door. De patiënten op intensive care en hun familie zijn ingelicht.

Europees hoofdkwartier Nike op slot

Het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag op slot en wordt grondig gereinigd. Reden is een besmetting van een van de medewerkers met het coronavirus. Dat staat in een mail die zondagavond aan alle werknemers is gestuurd en waarop het ANP de hand heeft gelegd.

Het personeel krijgt dinsdagmiddag verdere instructies over wanneer het weer welkom is op kantoor. De besmette medewerker moet 14 dagen dagen thuis blijven.

Op het hoofdkantoor in Hilversum werken meer dan 2000 mensen uit tachtig verschillende landen.

Amerikaans hoofdkantoor ook dicht

Nike heeft zondag bekend gemaakt dat het Amerikaanse hoofdkantoor in Beaverton in de staat Oregon ook dicht gaat om schoongemaakt te worden. Hier gaat het om een voorzorgsmaatregel, geen enkel personeelslid daar zou besmet zijn met het longvirus.

Er was in de nacht van zondag op maandag niemand van Nike in Nederland bereikbaar voor commentaar.

KLM doet China-vluchten langer in de ban

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt langer niet naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. De vluchten zijn zeker tot en met 3 mei uit het schema gehaald. Dat was eerder tot 29 maart. Voor vluchten van en naar Peking en Shanghai is de situatie vooralsnog ongewijzigd. Naar die steden wordt tot zeker 28 maart niet gevlogen.

Eerste testen directe contacten zieke vrouw Gorinchem negatief

De eerste vier testen van mensen die direct contact hebben gehad met besmette vrouw in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn negatief. Dat heeft een woordvoerster van het ziekenhuis in het Radio 1 Journaal laten weten. Het gaat om drie medewerkers van het ziekenhuis en een patiënte die ook op het intensive care heeft gelegen.

Er zijn nog tien andere mensen getest die direct contact hebben gehad met de vrouw. Deze resultaten zijn nog niet bekend. Er worden ook nog mensen gecontroleerd in de ring er om heen. Het is niet precies bekend om hoeveel mensen dat gaat. Volgens een woordvoerster zijn dat er tientallen.

De tijdelijke opname- en bezoekersstop van het ziekenhuis blijft nog van kracht.

Gouverneur Lombardije in quarantaine

Alle leden van de regionale regering in de Italiaanse regio Lombardije worden getest op het nieuwe coronavirus. Gouverneur Attilio Fontana heeft zichzelf bovendien in quarantaine geplaatst omdat een andere topbestuurder het virus bleek te hebben.

In Italië zijn inmiddels zo’n 1700 besmettingen gemeld, bijna allemaal in het rijke noorden. Het Italiaanse persbureau ANSA berichtte maandag dat inmiddels ook een eerste coronageval is vastgesteld in de hoofdstad Rome. Het zou gaan om een agent.

Ontwikkelingen 2 maart