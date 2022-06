Dode man in uitgebrande auto Baarlo verbleef op nabijgelegen camping

Het slachtoffer werd in de nacht van zondag op maandag 23 mei gevonden op De Berckt. Dit nadat mensen een ‘reeks harde knallen’ hadden gehoord. Ook was er een explosie en de claxon van de auto te horen. De wagen, zo stelt de politie woensdag, had een Noors kenteken.

Hoe de man om het leven is gekomen en hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. “Wij tasten op dit moment nog in het duister. We houden rekening met alle scenario’s”, aldus een politiewoordvoerder. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die iets meer weten.