Eindhovenaren schenken nieuwe piano aan station na rellen

Volgens een woordvoerder van de NS zit een groep ondernemers uit de stad achter het initiatief. „Daar zijn we heel blij mee”, aldus de NS. „Het station is van de stad, dus het is mooi dat het idee van de nieuwe piano ook uit de stad komt.”

Relschoppers richtten zondag een enorme ravage aan in het Centraal Station. Ook de witte buffetpiano in de stationshal moest eraan geloven. De totale schade loopt volgens ProRail in de tonnen en het herstel gaat tot zeker twee maanden duren. Niet alleen de piano werd vernield, maar ook al het glaswerk van het station ging aan diggelen, een auto van ProRail werd in brand gestoken en de inpandige Jumbo-supermarkt werd geplunderd.