Weer meer coronadoden in de VS afgelopen dag

Dat betekent dat tot nu toe 106.180 mensen in de VS officieel zijn overleden aan het virus. Het totaal aantal bevestigde besmettingsgevallen bedraagt 1.831.435. De Verenigde Staten hebben verreweg de meeste gevallen van COVID-19 en sterfgevallen ter wereld.

Het virus heeft wereldwijd minstens 379.585 mensen gedood sinds het eind vorig jaar in China verscheen.

Alle Amerikaanse staten zijn inmiddels begonnen met versoepeling van coronamaatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan.

Maar tientallen grote steden hebben de afgelopen dagen nachtelijke uitgaansverboden ingesteld na de onlusten die in het land zijn uitgebroken na de dood van George Floyd. Deze zwarte man stikte vorige week in Minneapolis toen een witte politieagent minutenlang op zijn nek had geknield.