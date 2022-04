Premium Het beste van De Telegraaf

Na 11,5 jaar stevent musical af op ongekende mijlpaal van 3000 voorstellingen Soldaat van Oranje eindeloos succes: ’Het mag nooit normaal worden’

Door Eline Verburg

Het decor heeft een levensechte zee, waarop de Engelandvaarders de overtocht wagen. Ⓒ Foto’s Joris van Bennekom

Het is met elfenhalf jaar en de 3000e voorstelling in het vooruitzicht veruit de succesvolste Nederlandse theaterproductie aller tijden: Soldaat van Oranje. Het oorlogsepos van Erik Hazelhoff Roelfzema raakt zijn magie maar niet kwijt: het trekt nog steeds hordes mensen naar de TheaterHangaar in Katwijk. En het einde is nog niet in zicht. „Wij zijn de nieuwe Heintje Davids”, grapt producent Fred Boot, bedenker van de musical.