Hitte in Spanje eist leven van jongen (17)

Op donderdag was de jongeman bezig met maaiwerkzaamheden op het land, toen hij volgens de Spaanse krant El Mundo plots onwel werd. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dit verhaal. Om verkoeling te zoeken, dook de jongen in een poel water in de buurt van de boerderij. Daar kwam hij uiteindelijk met stuiptrekkingen uit.

Na een hartmassage werd de tiener opgenomen op de intensieve care van een ziekenhuis in Cordoba. Vrijdagochtend overleed hij.

40 graden

Spaanse autoriteiten spreken van het eerste slachtoffer door de hittegolf die momenteel het land in de greep houdt. Het kwik in de stad Córdoba loopt deze dagen op tot wel 40 graden. Ook in andere delen van Europa kan het erg warm worden.

Bekijk ook: Enorme bosbranden in door hitte geteisterd Spanje

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid roept haar burgers op om maatregelen tegen de warmte te nemen. In de Catalaanse regio Ribera d’Ebre vecht men momenteel tegen de enorme bosbranden die het gebied teisteren. Landelijke media spraken donderdag van ’de ergste brand in twintig jaar.’