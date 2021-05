Peuter overleden die water in viel in Zwartsluis

Het slachtoffertje werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ⓒ De Vries Media

ZWARTSLUIS - De peuter die zondagavond aan de Beatrixstraat in Zwartsluis door omstanders ’in zorgwekkende toestand’ uit het water is gehaald, heeft het niet gered. Hij is in het ziekenhuis overleden. Zijn leeftijd is door de politie niet bekendgemaakt.