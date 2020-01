KLM schrapt vluchten naar China

Per 30 januari gaat er een streep door de directe vluchten naar Chengdu en Hangzhou. Het aantal wekelijkse vluchten naar Shanghai wordt teruggebracht van 11 naar 7 per week. Per 31 januari stoppen de directe vluchten naar Xiamen. „Het aantal wekelijkse vluchten naar Beijing blijft staan op 7. Deze vlucht aanpassingen zijn van kracht tot en met 29 februari”, aldus KLM.

De luchtvaartmaatschappij ’volgt de ontwikkelingen van de uitbraak’ nauwgezet en heeft ’intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties’.

Hygiëne

Ook worden er voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder het op verzoek verstrekken van mondkapjes voor de crew aan boord en ter plaatse. „Daarnaast worden algemene hygiënemaatregelen extra onder de aandacht gebracht bij KLM-medewerkers, zoals frequent handen wassen.”

Bekijk ook: Lufthansa en British Airways schrappen alle vluchten naar China