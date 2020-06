Man helpt vriend verhuizen en stort in diepe put

Volgens de politie is het huis waar het ongeluk gebeurde gebouwd in 1843 en bevond de put zich toen buiten. In 1981 werd er een aanbouw aan het huis gebouwd en is er vermoedelijk over de put heen gebouwd. „Op een gegeven moment is de bron bedekt met een simpele houten vloer, zonder ondervloer of putdeksel”, zo laat de politie weten op Twitter. „Het is belangrijk om te vermelden dat oude huizen soms gevaren kennen die niet zijn aangepast naar de huidige standaard.”

Town heeft 25 minuten in het koude water gelegen. De brandweer haalde hem er uit door een touw naar beneden te laten zakken en de onfortuinlijke verhuizer omhoog te takelen. „Ze deden het fantastisch en ze hebben mijn leven gered. Ik raakte meer en meer onderkoeld”, zo laat Town aan CNN weten.

De man raakte lichtgewond maar moest wel mee naar het ziekenhuis voor controle.