Rechtbank gaat naar Gilze-Rijen voor schouw toestel MH17

Slechts een beperkte groep mensen is bij die schouw aanwezig. Het gaat om de rechters, twee officieren van justitie, advocaten van verdachte Oleg Poelatov en advocaten van het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden. De zitting duurt waarschijnlijk tot ongeveer 15.00 uur en is via een livestream te volgen. De bevindingen van de schouw worden op een later moment besproken.

Bij het neerschieten van MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines was vertrokken van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Het Openbaar Ministerie verdenkt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, van betrokkenheid. Alleen de Rus Oleg Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten. De andere verdachten hebben niets laten horen.

Volgens het OM is MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Russische Buk-raket. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

De strafzaak bevindt zich momenteel nog in de inleidende fase, het monsterproces wordt waarschijnlijk vanaf 7 juni inhoudelijk behandeld.