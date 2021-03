Blunders, miskleunen en pech tekenen ministerschap Ollongren

Den Haag - De verkenning van demissionair D66-minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is een afgang geworden nu ze opzichtig heeft geblunderd met een blaadje gevoelige notities. Haar opstappen als verkenner is niet Ollongrens eerste miskleun in politiek Den Haag. Het ministerschap van de jonkvrouw is een opeenstapeling geworden van onzekere optredens en botte pech.