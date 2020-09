Nog vijf aanhoudingen in verband met steekincident Parijs

PARIJS - Nog eens vijf personen zijn aangehouden in verband met de steekpartij in Parijs, waarbij vrijdag twee gewonden vielen in de buurt van het voormalige pand van het satirische weekblad Charlie Hebdo, waar in januari 2015 ook al eens een aanslag werd gepleegd. De autoriteiten zien de steekpartij als een terroristische daad. Twee verdachten zaten al vast.