Dode na steekpartij in Horst, alle carnavalsactiviteiten stopgezet

Het incident vond rond 19.30 uur plaats op het Sint Lambertusplein. Wat daar precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd gereanimeerd en een traumahelikopter werd ingezet; hulp mocht niet meer baten.

De politie doet onderzoek naar de zaak, het plein is in zijn geheel afgezet. Er is nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks loslaten.

Carnavalsactiviteiten stopgezet

In Horst zijn maandagavond alle carnavalsactiviteiten stopgezet vanwege het steekincident dat eerder op de avond heeft plaatsgevonden op het Sint Lambertusplein.

Op het Wilhelminaplein was nog een festival gaande. De muziek werd uitgezet, net als in de cafés. De horecaondernemers zouden samen overleg hebben gevoerd en daarop hebben besloten de feesten te stoppen.

Jongeren keren huiswaarts. Op de straat hangt een bedompte sfeer. Sommige voorbijgangers huilen en worden getroost door vrienden.

„Het feest was in één keer over”, zeggen twee jongens op weg naar huis. „We waren net twee minuten in café De Lange toen de muziek werd gestopt en aan iedereen gevraagd werd om naar huis te gaan.”