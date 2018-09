Portaal aangereden bij werk aan de weg

Die andere weghelft was al dicht vanwege het werk aan de weg. Een werkvoertuig zou tegen het gevaarte, waaraan matrixborden hangen, zijn aangereden. Eerder meldde Rijkswaterstaat nog dat het portaal uit een kraan op de weg was gevallen.

Het omgevallen portaal raakte op de weghelft die gewoon open was voor het verkeer, twee voertuigen. Daardoor vielen een dode en een gewonde.

De politie en arbeidsinspectie doen onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval. De A9 is in de richting van de A1 waarschijnlijk de hele nacht dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A12 en A27. Het werk op de andere helft is voorlopig stilgelegd.