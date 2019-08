Politie door het stof na aanhouden man met bivakmuts

Kort voor zijn arrestatie was de man bij een protest tegen het boerkaverbod in de buurt van het station. Hij droeg de bivakmuts uit protest tegen moslimvrouwen die hun gezicht bedekken. Na afloop van de betoging liep hij, met de bivakmuts nog op zijn hoofd, naar Den Haag Centraal. Agenten hielden hem daar tegen en vroegen om zijn legitimatie. De man weigerde zijn bivakmuts af te doen. Omdat zijn identiteit niet kon worden vastgesteld, werd hij opgepakt.

„Achteraf bleek zowel het vragen om zijn ID als de aanhouding onterecht. Er was geen grond voor, omdat de situatie niet bedreigend was”, aldus de politie. De man is inmiddels weer op vrije voeten.

Bekijk ook: Man met bivakmuts onterecht aangehouden op station

Boete

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken, maar het verbod geldt niet bij haltes, op perrons en in stationshallen. Niet alleen islamitische kleding als de boerka en de nikab zijn gedeeltelijk verboden, maar ook integraalhelmen en bivakmutsen. De boete bedraagt minimaal 150 euro.