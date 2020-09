Man (22) valt dood tegemoet na het nemen van een selfie

De man uit Oezbekistan zat vast in Thailand door het coronavirus. Samen met vrienden ging hij dit weekend wandelen in Ngao Waterfall National Park in het zuiden van het land. Vanuit Phuket was hij samen met zes anderen vertrokken op een motor, zo weet de Daily Mail.

Eenmaal aangekomen besloot Abdullokh van het pad af te wijken, ondanks de waarschuwingsbordjes, om dichterbij de waterval te kunnen komen. Zijn vrienden waren er getuige van hoe hij vervolgens uitgleed, naar beneden viel en op de rotsen klapte. Het kostte hulpverleners twee uur om hem te bereiken.

Volgens een politiewoordvoerder was de man op slag dood. Zijn lichaam is overgebracht naar een ziekenhuis.