Nieuw-Zeeland: reiziger uit Nederland had Zuid-Afrikaanse variant

De vrouw met het virus testte positief na een maandenlang verblijf in Europa. Daar bezocht ze volgens plaatselijke media onder meer Nederland en Spanje. Ze ging na terugkeer naar haar thuisland in quarantaine in een hotel. Daar testte ze herhaaldelijk negatief. Ze raakte mogelijk besmet in het quarantainehotel.

Reizen met klachten

Die coronabesmetting zorgt in Nieuw-Zeeland voor veel bezorgdheid. Die vrouw reisde, terwijl ze klachten had, dagenlang door het land voordat ze zich liet testen. Minister van Volksgezondheid Chris Hipkins benadrukte dat het nog te vroeg is om te zeggen of een nieuwe lockdown noodzakelijk is om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Coronavrij

In Nieuw-Zeeland waren al ruim twee maanden geen lokale besmettingen meer vastgesteld. Het circa 5 miljoen inwoners tellende land heeft de virusuitbraak relatief goed doorstaan. Er overleden 25 coronapatiënten en er zijn 1927 besmettingen gemeld, veel minder dan in andere westerse landen.