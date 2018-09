De 30-jarige Mark Meechan leerde de mopshond van zijn vriendin zijn poot in de lucht te steken als hij „sieg heil” zegt. Verder trainde hij het dier om te reageren op de zin „gas the jews” („vergas de joden”). In 2016 zette hij een filmpje met de reacties van de hond op YouTube. Het filmpje was al snel een hit op internet en meer dan drie miljoen keer bekeken.

De video bracht de maker echter in de problemen. Meechan moest zich voor de rechter verantwoorden voor de beelden. Naar eigen zeggen trainde hij het hondje enkel om zijn vriendin te plagen en was de video bedoeld als grapje, klonk het in de rechtszaal. De rechter ging daar echter niet in mee. Hij noemde het filmpje zeer beledigend. „De video die je plaatste op een publiekelijk communicatienetwerk was zeer beledigend en bevatte dreigend, antisemitisch en racistisch materiaal.”

„Een grap kan zeer beledigend zijn. Een racistische grap of een beledigende video verliest niet zijn racistische of beledigende karakter, simpelweg omdat de maker het enkel als grapje bedoelde”, klonk het nog. Meechan werd veroordeeld tot een boete van 800 pond (ruim 900 euro).

Meechan liet weten tegen het oordeel in beroep te gaan. Bovendien heeft de rechter een „gevaarlijk precedent” geschept, aldus de veroordeelde. „Dat mensen veroordeeld kunnen worden, omdat zij bepaalde dingen zeggen, maar de context volledig overboord wordt gegooid.”

Buiten de rechtbank verzamelden een groep protesteerders zich die stelden dat de beslissing van de rechter tegen de vrijheid van meningsuiting ingaat.