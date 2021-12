Onze Taal: ’Wappie’ woord van het jaar

Video

Ellie Lust bezoekt Karin Bloemen: ‘Kogelgat in mijn huis!’

In een speciale aflevering van 112 Vandaag brengt Ellie Lust een bezoek aan Karin Bloemen. De cabaretière blikt terug op de veel besproken wild-west-achtervolging na een overval op een waardetransport, die eindigde in haar woonplaats Broek in Waterland. De hele aflevering is vrijdag om 21:30 uur te ...