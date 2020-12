Biden: Trump heeft geweigerd wil van het volk te respecteren

Vanuit zijn woonplaats Wilmington (Delaware) benadrukte Biden nogmaals dat het land de bladzijde moet omslaan na de ongekend spannende en polariserende verkiezingstijd in het land, „om één te worden, om te herstellen.” Even daarvoor had Biden 306 stemmen gekregen in het kiescollege, precies de hoeveelheid die hij gebaseerd op de verkiezingsuitslag in november had moeten krijgen, en ook dezelfde hoeveelheid waarmee Donald Trump vier jaar geleden president werd nadat hij Hillary Clinton had verslagen.

„Volgens zijn eigen standaarden betekenden deze cijfers toen een duidelijke overwinning, en ik wil met respect suggereren dat die dat nu nog steeds doen”, merkte Biden op. President Trump „heeft geweigerd de wil van het volk te respecteren, de rechtsstaat te respecteren, en heeft geweigerd onze grondwet te eerbiedigen”, aldus Biden.

„Wij, het volk, hebben gestemd. Onze instituties zijn overeind gebleven. De integriteit van onze verkiezingen blijft intact”, zei de aanstaande president verder. „De vlam van de democratie is in dit land lang geleden ontstoken. En we weten dat niets - zelfs geen pandemie of machtsmisbruik - die vlam kan doven”, aldus Biden. „In deze slag om de ziel van Amerika, heeft de democratie gezegevierd.”

De verkozen president richtte zich ook tot de Amerikanen die niet op hem hadden gestemd. „Ik heb tijdens de hele campagne gezegd dat ik een president voor alle Amerikanen zal zijn. Ik zal net zo hard werken voor hen die niet voor mij hebben gestemd als voor degenen die dat wel hebben gedaan.” Biden riep het volk op om vooral vooruit te kijken naar het „dringende werk” dat gedaan moet worden om de corona-epidemie in het land te bedwingen „en daarna onze economie beter te herbouwen dan ooit tevoren.”