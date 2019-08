Studentenverenigingen onder een vergrootglas

Ⓒ District8

DELFT - Opnieuw is in Delft bij de introductieweken een student gewond geraakt. Een 21-jarig lid van het Delftsch Studenten Corps klom tijdens een nachtelijk feest op een balustrade en viel drie meter naar beneden. Vorig jaar werd het Corps nog op de vingers getikt vanwege misstanden in een verenigingshuis, waar aspirant-leden tijdens de kennismakingstijd onderdak krijgen. Universiteitsblad Delta onthulde destijds dat feuten moesten overnachten in een kamer met ranzige vis.