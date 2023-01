Premium Het beste van De Telegraaf

Als de dood voor bevrijdingsactie tijdens megaproces met Taghi Osdorp is klaar met justitiebunker: ’Klanten komen rennend binnen’

Volgende week woensdag is het weer raak en zullen militairen, een helikopter, een drone en tientallen politieauto’s en gepantserde auto’s ingezet worden tijdens het zwaarbeveiligde Marengo-proces. Ⓒ ANP/hh

De justitiebunker, op het bedrijventerrein in Osdorp, staat volgende week woensdag weer in het teken van het monsterproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De ondernemers rondom de zwaarbeveiligde dependance van de rechtbank Amsterdam kijken het met lede ogen aan. „Wat als hier ooit een poging wordt gedaan die types te bevrijden? Zijn wij dan veilig in onze winkels?”, vraagt Martijn Wolfs van de Amerikaanse autodealer Dusa. „Ik weet wel zeker van niet. Wij doen er niet toe.”