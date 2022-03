Agenten vinden 5 foetussen in huis van anti-abortusactivist

Binnenland

19-jarige verdachte aangehouden voor gooien granaat naar woning directielid fruithandel

In het onderzoek naar de afpersingszaak rond fruitgroothandel De Groot Fresh Group in Hedel is een man van 19-jaar uit IJsselstein gearresteerd. De destijds 17-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het gooien van een handgranaat en het posten van een condoleancekaart in Kerkdriel in januar...