Katwijker die eerder werd neergeschoten na week alsnog overleden

Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten aanwezig. Ⓒ District8

KATWIJK - De 22-jarige man uit Katwijk, die vorige week zaterdag op zondagnacht zwaargewond raakte bij een schietincident in de Talmastraat in Katwijk, is deze zondag alsnog aan zijn verwondingen overleden. Vorige week werd al een 24-jarige Katwijker opgepakt als verdachte in de zaak. Hij is nog steeds verdacht van mogelijke betrokkenheid, maar inmiddels wel vrijgelaten.