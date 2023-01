China: 60.000 coronadoden in een maand tijd

Het gaat alleen om het aantal doden dat is geregistreerd in ziekenhuizen tussen 8 december 2022 en 12 januari van dit jaar. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. China wordt internationaal bekritiseerd, omdat het systematisch minder coronadoden meldt dan er daadwerkelijk zijn.

Criteria

Beijing heeft de criteria om een overlijden aan corona toe te schrijven aangepast, waardoor dit minder snel gebeurt. Dit kwam het land op kritiek te staan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De autoriteiten maakten de afgelopen maand steeds melding van vijf doden of minder per dag.

Negentig procent van de overledenen was volgens de Chinese autoriteiten boven de 65 jaar. Miljoenen mensen van boven de 60 in China zijn ongevaccineerd.

De piek in de ziekenhuisopnames is volgens de Nationale Gezondheidscommissie achter de rug. Ook het aantal patiënten dat positief test op het virus zou gestaag teruglopen. Het aantal ernstige gevallen zou eveneens over het hoogtepunt zijn, maar zou zich nog wel op een hoog niveau bevinden.