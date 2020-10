’Nog geen boerkaboetes, wel vier waarschuwingen’

De vier waarschuwingsgesprekken vonden plaats in een bus, een trein, een gemeentehuis en het ziekenhuis, meldt de Volkskrant op basis van politiegegevens via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het boerkaverbod werd augustus 2019 gelanceerd en verbiedt gezichtsbedekking in het openbaar vervoer, onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen.

Hoeveel vrouwen in Nederland precies een boerka of nikab dragen, waarbij enkel de ogen zichtbaar zijn, is niet bekend. Het zou gaan om enkele honderden gelovigen.

