Hoekstra met afzwemmende zoon naar Catshuis

De minister blijkt zijn zoon, die voor zijn eigen vermaak ook een Lego-doos bij zich draagt, mee te hebben genomen, omdat hij rechtstreeks vanuit het Catshuis naar het zwembad gaat rijden. Daar moet Hoekstra junior zondag afzwemmen voor zijn zwemdiploma. Het betekent ook dat zijn vader het overleg wellicht iets eerder moet verlaten.

Overleg maatregelen

Het kabinet overlegt zondagmiddag in het Catshuis in een ’informele setting’ over de coronamaatregelen, zoals het vaker tijdens deze crisis doet. Op de agenda staat of de maatregelen tijdens de feestdagen wellicht iets verruimd kunnen worden. Het kabinet heeft de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) een aantal varianten laten doorrekenen, zoals een grotere groepsgrootte thuis of het tijdelijk openen van restaurants.

RIVM-directeur Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT, schuift ook aan bij het overleg. Verschillende experts uit de groep deskundigen hebben dit weekend al laten doorschemeren dat zij versoepelingen van de maatregelen nog niet zien zitten gezien het nog altijd hoge aantal coronabesmettingen. Premier Mark Rutte zei vrijdag ook dat het er ’niet goed’ uit ziet.