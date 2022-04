Telegraaf Formule 1-podcast

In een speciale eerste aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf in 2022 vertelt Christijan Albers in gesprek met Erik van Haren over zijn loopbaan als autocoureur. Alle hoogte- en dieptepunten, in bijvoorbeeld de Formule 1 en DTM, komen aan bod. Albers is na Max- en Jos Verstappen de Nederlandse coureur met de meeste races in de koningsklasse achter zijn naam en vertelt onder meer hoe hij er op bijzondere wijze in slaagde om zijn loopbaan begin deze eeuw nieuw leven in te blazen.

