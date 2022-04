Ministerie maakt uitzondering draaideurverbod voor ’sanctiecoördinator’ Stef Blok

Maandag maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bekend dat hij VVD-veteraan Stef Blok (57) heeft benoemd tot nationaal coördinator die ervoor moet zorgen dat de sancties tegen Rusland beter worden uitgevoerd. Blok was tussen 2018 en 2021 zélf minister van Buitenlandse Zaken. Ook stond hij de afgelopen jaren bij meerdere andere ministeries aan het roer.

Het vorige kabinet kondigde vorig jaar een draaideurverbod aan: oud-bewindslieden mogen twee jaar lang geen opdrachten aannemen van het ministerie waar ze werkten. Daarmee zou ’het risico op verstrengeling van persoonlijke en functionele belangen worden vermeden’, zo meldde het kabinet. Ook kwam er een lobbyverbod voor oud-bewindspersonen, kort nadat voormalig VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen plotseling lobbyist werd voor de energiesector. Volgens het draaideurverbod – dat officieel nog van kracht moet worden – kan er een uitzondering worden gemaakt door de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar bij een ministerie.

Dat is nu ook gebeurd bij Blok, zo laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken weten aan De Telegraaf. „Het draaideurverbod is nog niet van kracht, maar we hebben wel gehandeld in de geest van het verbod”, zegt de woordvoerder. Voor Blok zijn maar liefst zeven uitzonderingsgronden opgesteld.

10.000 euro per maand

De meest opvallende: ’Blok was geen minister op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak (de feitelijke aanleiding voor deze functie)’. Ook gaat het volgens het ministerie om een ’tijdelijke functie met een groot nationaal en internationaal belang’. Verder wordt gesteld dat minister Hoekstra de aanstelling van Blok ’met meerdere betrokken collega’s heeft besproken’ en dat Blok ’geen speciaal voordeel heeft’ bij zijn coördinatorschap.

Blok krijgt wél betaald voor de klus. Hij ontvangt ’een ambtenarensalaris dat gebruikelijk is bij de tijdelijke inhuur van zwaargewichten door de overheid’, zo zegt de woordvoerder. Dat salaris is vergelijkbaar met dat van een plaatsvervangend secretaris-generaal en kan oplopen tot ruim 10.000 euro bruto per maand. Blok gaat voltijds aan de slag voor een periode van zes weken.

Desgevraagd laat Blok weten dat zijn vergoeding in mindering wordt gebracht op het wachtgeld dat hij ontvangt als oud-minister. Dat is het eerste jaar na zijn aftreden – Blok stopte op 10 januari dit jaar – 80 procent van het ministerssalaris van ruim 12.000 euro bruto per maand. Daarmee kan de hoogte van de vergoeding voor Blok vergelijkbaar zijn aan het wachtgeld dat hij nu ontvangt. „Ik weet niet of het maandbedrag de uitkering overstijgt”, meldt Blok.

Als sanctiecoördinator moet Blok ervoor zorgen dat de acht betrokken ministeries én talloze uitvoeringsorganisaties beter samenwerken bij het handhaven van de sancties tegen Rusland. Hij geeft leiding aan een ’Rijksbrede stuurgroep waarin alle betrokkenministers en uitvoeringsinstanties deelnemen’. Ook staat Blok boven een nieuwe ’taakgroep’ die controleert of de sancties worden nageleefd.

Tot afgelopen donderdag was er 516 miljoen euro aan Russische banktegoeden in Nederland bevroren. Maar op Russisch vastgoed – zoals huizen, jachten en schilderijen – is nog geen beslag gelegd, tot woede van de Tweede Kamer. Minister Hoekstra kreeg vorige week de volle laag van de Kamer over de haperende uitvoering. Met deze klus moet VVD’er Blok zijn opvolger uit de brand helpen.