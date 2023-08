Man vrijgesproken die 250 euro boete kreeg voor uittrekken onkruid in Swalmen

Op 21 augustus vorig jaar heeft de man een plant uit een groenstrook getrokken in de Prinses Julianastraat in Swalmen. Dat is gezien door twee agenten, die hem bekeurden voor ’baldadigheid’. De boete bedroeg 250 euro, exclusief 9 euro administratiekosten. Volgens de man ging het om onkruid. Donderdagmiddag boog de kantonrechter in Roermond zich over de kwestie.

Lachwekkend

In hun verslag over het voorval schrijven de agenten: ’Wij, verbalisanten, zagen dat de verdachte een plant uit een groenstrook trok. Hierdoor ontstond er nadeel voor de plant, aangezien deze niet meer de grondstoffen tot zich kon nemen nu de wortels zich niet meer in de grond bevonden. Ook ontstond hierdoor nadeel voor het plantsoen, aangezien het er niet meer netjes en ordelijk uitzag nu er één plant tussenuit was getrokken.’

„Ik snap dat deze zaak een lachwekkend karakter heeft, maar ik denk niet dat deze verbalisanten een proces-verbaal opstellen en deze naar het Openbaar Ministerie sturen als er niets aan de hand is”, zei de aanklaagster donderdagmiddag. „Deze agenten hebben dit serieus aangevlogen. Het is gewoon niet de bedoeling dat jan en alleman planten uit een perkje gaan trekken. Gemeenten huren mensen in om dat bij te houden. Aan de andere kant zie ik wel dat meneer een first offender is en het is een gering feit. Ik vraag de rechtbank, in plaats van een geldboete, schuldig te verklaren zonder straf.”

Strafblad

Advocate Melissa Uslu vroeg vrijspraak. „En ik denk dat heel Nederland dat met mij eens is. Cliënt verdient een lintje van de koning, maar krijgt een boete. Baldadigheid? Iemand die afval van straat raapt en weggooit, is toch ook niet baldadig? Dat is wat mij betreft vergelijkbaar.” De rechter ging uiteindelijk mee met Uslu. „Voor mij is het ook voor het eerst dat ik zo’n zaak zie. U hebt ook een blanco strafblad, het is de eerste keer dat u met justitie in aanraking komt. En dan meteen voor zo’n ernstig feit”, zei de rechter met een knipoog.

De rechter bekeek ook foto’s van de plant en de groenstrook in kwestie. „Als ik kijk: ja, dit is onkruid. En als dit onkruid is, dan heeft u geen nadeel teweeggebracht, dan is het geen baldadigheid. Dan kom ik tot een vrijspraak. Als de politie daar anders over had gedacht, had ik een uitgebreider proces-verbaal verwacht. Hier zit te weinig in om te spreken van baldadigheid.”