Actiegroep sloopt huurauto’s Mallorca

Op een video die door ’Arran’ is vrijgegeven is te zien dat gemaskerde mannen in witte pakken door de straten van hoofdstad Palma sluipen en auto’s vernielen. Er worden banden lekgestoken. Ook spuiten ze met verf teksten over de auto’s. Ze slaan zelfs de ruiten in van de wagens, zo meldt de Majorca Daily.

De ’socialistische’ en ’feministische’ actiegroep vindt dat er veel te veel toeristen op het eiland zijn. De oorspronkelijke bewoners zouden daar teveel onder lijden.

Arran kondigt nu al aan dat er ook actie gevoerd gaat worden op de rest van het eiland.

De groep is eerder in Barcelona opgericht in de strijd tegen het massatoerisme.

