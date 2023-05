Tinkebell over ex Gijs van Dijk: ’Hij had een relatie met Attje Kuiken’

Het gaat er bij tijd en wijle stevig en emotioneel aan toe in de Amsterdamse rechtbank, waar Van Dijk een kort geding tegen Simonse heeft aangespannen. De kunstenares en columniste is één van de vrouwen die Van Dijk beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag, waardoor zijn politieke carrière vorig jaar ten einde kwam. Het oud-Kamerlid is het zat dat Simonse, met wie hij een affaire had na zijn scheiding, hem blijft beschuldigen.

„Ik heb heel lang gedacht: je gaat stilzitten en wacht tot het voorbij is”, zegt Van Dijk in de rechtszaal. „Ik wil helemaal niet hier zitten, ik wil in stilte verder met ons leven. Maar het lijkt niet over te gaan. Sterker nog: het lijkt alleen maar toe te nemen.”

De zaak rond Van Dijk speelt al sinds februari vorig jaar, toen de PvdA’er zijn zetel in de Tweede Kamer opgaf na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, kort na de geruchtmakende zaken rond The Voice of Holland en Ajax-directeur Marc Overmars. Het leidt tot een langslepende zaak waarin Van Dijk de kwaliteit van het onderzoek naar hem betwijfelt, zijn uiteindelijke schorsing door de PvdA teniet wordt gedaan door de geschillencommissie van de eigen partij. De PvdA gaat uiteindelijk door het stof en geeft Van Dijk een vergoeding mee.

Storm

Maar daarmee is de storm nog niet gaan liggen. De kern van de twist in de rechtszaal zijn uitspraken die Simonse over de zaak-Van Dijk onlangs heeft gedaan in een uitzending van NPO Radio 1. Van Dijk eist rectificatie, omdat Simonse hem – volgens zijn advocaat – onder meer valselijk beschuldigt van aanranding, een relatie met PvdA-leider Attje Kuiken en stelt dat Van Dijk 350.000 euro van de PvdA heeft gekregen als een soort schadevergoeding. Omroep AvroTros heeft de gewraakte uitzending inmiddels offline gehaald, maar Van Dijk wil ook een rectificatie van Simonse zelf.

„Wilde beschuldigingen”, verwijt Van Dijks advocaat de kunstenaar, die volgens hem ’haar toevlucht neemt tot leugens die ze vandaag tracht te nuanceren’. Het is tot een rechtszaak gekomen nadat de advocaat een sommatie tot de rectificatie ’retour voor in je reet’ teruggestuurd kreeg, vertelt hij in de rechtszaal.

Simonse’s advocaat verdedigt haar door te stellen dat de kunstenaar in de uitzending alleen maar zei mensen te geloven die Van Dijk van aanranding beschuldigen: „Iemand kan niet tot rectificatie van geloof of mening gedwongen worden.” Het praten over aanranding zou bovendien niet per definitie zo zwaar bedoeld zijn: „Als je iets niet wil, is het al snel aanranding. En dat hoeft niet per se in strafrechtelijke zin te zijn.”

Moddergooien

De zaak ontaardt soms in verwijten over en weer. De advocaten twisten zelfs over de invulling van de rectificatie, die Van Dijks advocaat graag op Twitter en in Simonse’s podcast wil hebben. Maar die eis, inclusief een Twitterverbod van 2 uur, is volgens Simonse’s advocaat ’niet proportioneel’ omdat zij ’de hele dag door tweet over de actualiteit’. Delen van het verweer worden door Van Dijks advocaat dan weer als ’lariekoek’ bestempeld.

Na zo’n drie uur zitting komt de rechter dan ook tot de conclusie dat een schikking tussen de partijen niet waarschijnlijk is: „Ik denk het niet als ik het zo hoor.”

De uitspraak volgt op 8 juni.