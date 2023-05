Tinkebell over ex Gijs van Dijk: ’Hij had een relatie met Attje Kuiken’

Van Dijk stapte in februari 2022 op na meldingen van ongewenst gedrag. De PvdA liet onafhankelijk onderzoek doen en weerde hem uit de fractie, maar het partijbestuur moest later erkennen dat dit proces „op verschillende momenten” onzorgvuldig was verlopen. Er volgden excuses aan Van Dijk. Het rapport is nooit volledig openbaar geworden.

Simonse, een columniste en kunstenares, is een van de vrouwen die aan de bel heeft getrokken over de oud-PvdA’er. Zij had eerder een seksuele relatie met hem. De twee troffen elkaar donderdag weer in de rechtbank, ieder geflankeerd door hun advocaten.

Simonse zei in een programma van NPO Radio 1 dat Van Dijk een vrouw heeft aangerand door haar tegen haar zin hardhandig te knuffelen. Daar steekt ze „haar handen voor in het vuur”, citeerde de advocaat van Van Dijk. Ook heeft ze gespeculeerd over dat de oud-PvdA’er 350.000 euro en een nieuwe baan aangeboden zou hebben gekregen van de fractie.

„Van Dijk krijgt al anderhalf jaar van alles over zich heen”, vat zijn advocaat de reden van het kort geding samen. Van Simonse wordt geëist dat ze rectificeert op haar Twitter en via een podcast die ze zelf maakt. Ze mag dan wat de advocaat van Van Dijk betreft na het plaatsen van de rectificatie twee uur lang niet twitteren.

De advocaat van Simonse vindt dat er geen onrechtmatige uitlatingen zijn gedaan over Van Dijk en wijst er hierbij ook op dat de vraag of Van Dijk zich schuldig heeft gemaakt aan de eerder genoemde zaken niet op deze zitting voorligt. Een twee uur durend verbod op twitteren noemt haar advocaat daarnaast „buitenproportioneel.”

Attje Kuiken

Tijdens de zitting kwam ook een vermeende beschuldiging aan bod van Tinkebell dat Van Dijk nog tijdens het onderzoek een relatie zou hebben met PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. Zij zou zich volgens de kunstenares bemoeid hebben met het onderzoek. Attje Kuiken is hierover bevraagd. Ze heeft op 28 maart 2022 verklaard dat ze geen relatie heeft gehad met Gijs van Dijk”, zegt de advocaat

De rechter vroeg de op momenten bekvechtende partijen of ze er nog samen uit konden komen, want "wonderen zijn de wereld nog niet uit". Toen de advocaat van Van Dijk zei dat hij die kans klein achtte omdat hij zijn sommatiebrief naar Simonse terugkreeg met de tekst 'retour voor in je reet' besloot de rechtbank dat op 8 juni uitspraak wordt gedaan.