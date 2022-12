Weggelopen hond 14 maanden later gevonden, 2500 km van huis

De viervoeter bleek zo’n 2500 kilometer verderop binnengebracht bij een dierenkliniek in Louisburg. Na een controle van de microchip bleek het om de vermiste Zeppelin te gaan. En kon men een belletje plegen naar Californië. Later liet Sandra tegenover lokale media weten dat ze geschokt was toen ze hoorde dat Zeppelin in Kansas was.

Gelukkig kon de dierenkliniek een vrijwilliger vinden die Zeppelin wel terug naar Californië wil brengen. Zeppelin zal hoogstwaarschijnlijk, na een roadtrip van Kansas naar Californië, op tijd voor kerstmis weer thuis zijn.