Meisje (15) overleden na aanrijding met bestelbus

Sterren

Nederlandse make-upartiest Jaysira Ravenberg (35) komt om bij crash in Ghana

De bekende make-upartiest en influencer Jaysira Ravenberg (35) is een van de drie Nederlanders die vrijdag is omgekomen bij een verkeersongeluk in Ghana. Volgens lokale media was het drietal onderweg naar de hoofdstad Accra toen een vrachtwagen frontaal op hun auto botste.