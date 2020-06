Hennepkwekerij aangetroffen in kelder supermarkt Tilburg

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

TILBURG - De politie heeft een hennepkwekerij ontmanteld in de kelder van een supermarkt in Tilburg. Zaterdagavond werden er in het pand aan de Korvelseweg ongeveer 200 planten aangetroffen. Vanwege een grote lekkage kon de kwekerij pas vanochtend worden geruimd.