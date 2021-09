Beelden uit La Palma: lava stroomt huizen binnen, al 100 woningen verwoest

Video

Zien: koorddanser steekt Seine over vanaf Eiffeltoren

Koorddanser Nathan Paulin zorgde zaterdag voor spektakel in Parijs. De 27-jarige Fransman liep in een half uur vanaf de Eiffeltoren de Seine over, via een 2,5 centimeter breed koord. Hij eindigde zijn wandeltocht op het dak van Palais de Chaillot.