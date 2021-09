Lava verwoest zeker 100 huizen en stroomt rond 20 uur in zee

Enkele tientallen Nederlanders die via TUI in een hotel zaten het eiland zijn zondagavond geëvacueerd. Een woordvoerster van de reisorganisatie zegt dat de lokale autoriteiten besloten het hotel te evacueren omdat de toegangswegen geblokkeerd dreigden te raken door de vulkaanuitbarsting op het eiland. Het hotel zelf liep niet direct gevaar.

Via het reisbureau zitten er in totaal ongeveer tweehonderd Nederlanders op het eiland. De meeste gasten verblijven in hotels die geen hinder ondervinden van de vulkaanuitbarsting. Het hotel dat geëvacueerd moest worden ligt aan de kant van het eiland waar de uitbarsting is. Zij zijn ondergebracht in andere hotels op het eiland.

Lava stroomt huizen binnen

De autoriteiten op het eiland La Palma hebben ook duizenden andere mensen geëvacueerd vanwege de eruptie van zondagmiddag. De lava heeft al zo’n 100 woningen verwoest. Op sociale media verschijnen beelden van huizen waar de lava binnendringt. Naar verwachting stroomt de eerste lava rond 20.00 uur lokale tijd in zee.

Ongeveer 5000 mensen zijn weggehaald uit vier dorpen, waaronder El Paso en Los Llanos de Aridane. De autoriteiten verwachten niet dat meer evacuaties nodig zullen zijn. „De lava beweegt zich richting de kust. Alle schade zal materieel zijn”, aldus een zegsman.

De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van slachtoffers door de vulkaanuitbarsting, die zondag plaatsvond nadat in een week tijd ongeveer 22.000 aardschokken waren gemeld. De Spaanse premier Pedro Sánchez reisde zelf naar het circa 83.000 inwoners tellende eiland en heeft hulp toegezegd.

De uitbarsting heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. De lokale luchtvaartmaatschappij Binter zegt vier vluchten van en naar het eiland La Gomera te annuleren. Het bedrijf had zondag via Twitter al beelden getoond van de enorme rookontwikkeling die volgde op de eruptie. Die was gefilmd vanuit een vliegtuig op de route Gran Canaria - La Gomera.

De TUI-vluchten naar het eiland gaan wel gewoon door. De reisorganisatie vliegt op woensdag en zondag naar het eiland. Door de uitbarsting van de de Cumbre Vieja-vulkaan verspreiden zich rook, as en lava vanuit het zuiden van La Palma.

„Wij zoeken en onderhouden nu contact met de gasten die hun hotel moesten verlaten”, zegt de zegsvrouw. Dat geldt ook voor mensen die met TUI een vakantie gepland hebben in het hotel. „We gaan met hen bekijken of ze willen omboeken naar een ander hotel of een ander eiland, of dat ze niet meer willen gaan.”